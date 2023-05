Fisco | Meloni | ' lotta a evasione non può essere caccia al gettito'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - La riforma del"è strategica", è "una riforma che serve all'Italia". Lo dice il premier Giorgia, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento. Sullaall'fiscale "noi non vogliamo gettare la spugna", premette rimarcando come il governo in manovra abbia "assunto 3.900 nuovi funzionari per l'Agenzia delle Entrate, così come siamo stati i primi a prevedere una norma contro le aziende apri e chiudi". "Ma finora laall'è stata più simile a unaal", mentre "penso che si deve andare a combattere l'sulla grande: penso alle frodi sull'Iva, penso allo Stato che patteggia miliardi di euro chiedendo il rientro di milioni, ...