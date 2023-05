Fisco | Mef | “Sono 3 | 7 milioni le partite Iva | aderito a sistema forfettario 1 | 7 milioni”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 maggio 2023) Le dichiarazioni delle società di persone relative all’anno d’imposta 2021707.802, in diminuzione rispetto all’anno precedente (-2,1%), con un reddito medio dichiarato pari a 52.980 euro, in aumento del 12,4% rispetto al 20203,7 mln leIva presentate da persone fisiche nell’anno d’imposta 2021. Un numero in linea rispetto all’anno precedente. I soggetti aderenti al regime forfetario risultano invece circa 1,7, con un reddito imponibile pari a 25,2 miliardi di euro per un valore medio di 15.601 euro e con un’imposta sostitutiva (15% o 5% per i primi cinque anni di attività) pari a 3 miliardi di euro per un valore medio di 1.874 euro. E’ quanto si legge in una nota del Mef. Le dichiarazioni delle società di persone relative all’anno d’imposta 2021...