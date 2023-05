Firmato protocollo Villa dei Papi Mastella | Riqualificheremo spazio dimenticato

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 26 maggio 2023)dei: Otto milioni di euro per riqualificare unoche abbiamo ereditato comeIl sindaco di Benevento Clementee il presidente della Provincia Nino Lombardi hanno sottoscritto oggi pomeriggio a Palazzo Mosti ild’intesa per la riqualificazione dideiche avverrà con le risorse del programma operativo nazionale ‘Pn Metro plus e città medie Sud 2021-2027’. “Otto milioni di euro – spiega il sindaco Clemente– per riqualificare unoche abbiamo ereditato come un’area dimenticata, che non aveva più nessun valore nel contesto urbano, benché si tratti di un gioiellino. ...