(Di venerdì 26 maggio 2023) Uno spettacolo a ingresso libero nell'ambito delle celebrazioni per i 500 anni dalla nascita della consorte di Cosimo I de’ Medici

...30 all'degli scavi. Elementi portanti del nuovo percorso in extramoenia sono : il ... La progettazione, seguita dal Parco e dallo Studio Bellesi Giuntoli di, includerà anche la ...... sede prima dell'Accademia dei Lincei e l'"Matteo d'Acquasparta", nel complesso dell'ex ...di cronaca e mistero di Alvaro Fiorucci che spazierà dal mostro di Foligno al mostro di, dai ...... alle 17, giovani studenti di Calenzano ricorderanno le vittime nell'Tomassi del plesso " Arrigo da Settimello " in via Mascagni. Nella Sala d'Arme di Palazzo Vecchio ail 25 ...

Firenze: Auditorium Vasari, lettura scenica su Eleonora da Toledo con la compagnia Binario di Scambio Firenze Post

Uno spettacolo a ingresso libero nell’ambito delle celebrazioni per i 500 anni dalla nascita della consorte di Cosimo I de’ Medici ...Solar Helmet, casco solare, progettato da un team di studenti misto delle scuole superiori Elsa Morante e del conservatorio Santa Maria degli Angeli è la ...