Fiori e candele davanti alla casa di Tina Turner

(Di venerdì 26 maggio 2023) I fan lasciano , la regina del rock morta a 83 anni il 24 maggio a Kusnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. A dare notizia della scomparsa della rock star il suo portavoce: ", la regina del Rock'n Roll' è morta serenamente oggi all'età di 83 anni dopo una lunga malattia nella suadi Kusnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello". Con una carriera lunga più di mezzo secolo, che va dagli anni sessanta agli anni duemila, è stata definita "La regina del rock and roll". Nel 1991 è stata inserita assieme all'ex marito Ikenella Rock and Roll Hall of Fame, e nel 1967 è diventata la prima artista afrostatunitense e la prima donna ad apparire sulla coperdella rivista Rolling Stone. Nel 1986 ha ricevuto una stella sulla Hollywood ...