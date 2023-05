Fiorentina-Roma | i giallorossi vogliono tornare al successo in campionato ma i bookie premiano il colpo viola

Tutto pronto per la 37esima giornata di campionato. Al Franchi arrivano i giallorossi: il fischio d'inizio diè in programma sabato alle 18. La squadra di Italiano arriva dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter, gli uomini di Mourinho hanno pareggiato 2 - 2 contro la ...... l'attaccante dell' Inter finito ko subito dopo la conclusione della finale di Coppa Italia contro laallo stadio Olimpico di. Per lui una distrazione muscolare al soleo della gamba ...Interessante anche la sfida tra, due squadre che tra pochi giorni saranno impegnate nelle finali europee di Conference ed Europa League, rispettivamente. L'ago della bilancia pende ...

In attesa della finale di Europa League, la Roma va dalla Fiorentina che vuole riscattarsi dalla sconfitta in finale di Coppa Italia: la squadra di Italiano è in vantaggio, a 2,00, il successo ...ROMA - La Roma, a quattro giorni dalla seconda finale europea consecutiva, è ospite della Fiorentina con l’obiettivo di tornare al successo in Serie A dopo sei sfide. Dall’altra parte i viola, reduci ...