(Di venerdì 26 maggio 2023) Lacon un video e una nota ufficiale sul sito ha presentato laper laLacon un video e una nota ufficiale sul sito ha presentato laper la. La nota: «e Kappa® presentano oggi laKappa® Kombat Pro 2024, versione Home, con un design ispirato al Giglio, simbolo per eccellenza della città di Firenze e del Club viola sin dalla sua nascita. Il fiore sarà protagonista e leit motive della collezione Kappa della2023/24: purezza, vitalità e bellezza si intrecciano a raccontare l’elemento più rappresentativo del Club, in tutto il suo potere evocativo. Il nuovo kit ...

... davanti al pubblico delle grandi occasioni, quello spettatore della Finale"Inter, sono ... La fase finale della Junior TIM Cup " Keep Racism Out è statamartedì 23 maggio al Centro ...Ricordate quel vecchio e geniale sketch di Massimo Troisi " questo " su Napolie venduta ...2%, una quota decisamente più alta rispetto a quella dellaseconda (56%), dell'Inter ...la Coppa Italia a Roma, tra gli ospiti anche Totti che oltre al match ha parlato anche di ...sera è in programma allo stadio Olimpico la finale della competizione nazionale traed ...

Fiorentina, presentata la nuova maglia per la prossima stagione Calcio News 24

La Fiorentina, tramite i propri profili ufficiali social, ha presentato le nuove maglie di Robe di Kappa che indosserà l'anno prossimo per la stagione 2022-2023. La nuova maglia, ...Da Roma alla Roma. Ancora non è tempo di rifiatare per la Fiorentina, che poi riscoprirà con piacere una settimana ‘tipo’, ovvero senza terzo impegno in sette giorni. Dai giallorossi si passerà al Sas ...