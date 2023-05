Fiorentina | Italiano premiato miglior allenatore di maggio in Serie A

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il premio ‘Coach Of The Month’ diè stato assegnato a Vincenzo, con la consegna del trofeo che avverrà nel pre-partita di-Roma, match in programma sabato 27alle 18. Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria composta dai direttori di testate giornalistiche sportive, i quali hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico-sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento tenuto durante le gare. “Vincenzoè unin continua crescita, con idee tattiche precise e alla costante ricerca del bel gioco – ha dichiarato l’amministratore delegato di LegaA, Luigi De Siervo –. Le due finali conquistate in questa stagione, tra le quali una europea che alla ...

Il premio Coach Of The Month di maggio è stato assegnato all'allenatore dellaVincenzo. La consegna del trofeo avverrà nel pre - partita di- Roma, in programma domani alle ore 18 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze. Il premio - si legga ...... Inter, Milan, Juventus e tutte le altreRitorna il campionatodi Serie A per la penultima ... fantasia al potere FLOP: Reca non ci convince RISCHIATUTTO: Chi punta su Nzola- Roma ...Succedono cose strampalate quando lasi scopre. E questo perchéè una sorta di Gasp che, pur mantenendo forte il riferimento sull'uomo, rinuncia alla difesa a tre . Non a caso il ...

