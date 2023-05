Fiorello su Amadeus | “Mi ha detto che non sa se farà Sanremo” Poi la battuta all’Annunziata | “Se non condividi niente di questo governo | dovevi rimanere”

Viva Rai2,lancia la bomba su Sanremo: 'mi ha detto che non sa se farà il Festival'sgancia la bomba su Sanremo . A Viva Rai2 , il conduttore del 'mattin - show' ha svelato un ...Le parole disucontinua a seguirci imperterrito e indefesso - ha detto- L'ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest'anno farò Sanremo. Lì la butto. M'...La rivoluzione in Rai potrebbe coinvolgere anche Sanremo . A lanciare la 'bombetta', come la definisce lui stesso, ènella puntata di Viva Rai2 del 26 maggio. 'continua a seguirci imperterrito e indefesso. L'ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest'anno farò Sanremo'. Non è la prima ...

“Salutiamo Amadeus che continua a seguirci imperterrito e indefesso, l’ho sentito ieri e mi ha detto una cosa: ‘Non so se quest’anno farò Sanremo’, io la butto lì”, ha detto stamattina Fiorello ...L'ultima "bombetta" - come l'ha definita lui stesso - parla di Amadeus e del suo possibile forfait al prossimo festival di Sanremo: "Non sa se quest'anno lo farà". Fiorello ha dato il buongiorno ai ...