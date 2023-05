Fiorello lancia la bomba | Amadeus non sa se quest’anno condurrà il Festival di Sanremo

Viva Rai2,la bomba su Sanremo: 'Amadeus mi ha detto che non sa se farà il Festival'sgancia la bomba su Sanremo . A Viva Rai2 , il conduttore del 'mattin - show' ha svelato un ...WindTrel'offerta per l'acquisto del nuovo Samsung Galaxy S23 a tasso e anticipo zero , e con il ... All'offerta è dedicato il nuovo spot di WindTre cin protagonista sempre. Nella hall ...Un inchino non eseguito avrebbe portato dei malumori nella famiglia reale, maspezza unain favore della principessa del Galles e, rivolgendosi a Biggio: "Ma a te verrebbe di ...

Fiorello: "Amadeus mi ha detto che potrebbe non fare Sanremo" Dire

(Adnkronos) - "Amadeus mi ha detto una cosa: non so se quest'anno farò Sanremo". Così Fiorello durante la puntata di questa mattina di 'VivaRai2' ha lanciato quella che lui stesso ha definito una ...Se sia solo una battuta, una provocazione oppure autentica riflessione non è dato (ancora) sapere. Certo è che la portata della dichiarazione fatta da Fiorello oggi nella puntata di… Leggi ...