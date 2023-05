ha anche raccontato che dopo la fine del programma, il 9 giugno, e soprattutto dopo la ... Io mi metto lì, e poi zacchete! "Hainiente", e lei che risponde: "No, ma quanto sei bravo a ...... e se non siamo vicini stiamo in videochiamata', ha raccontato. 'La cosa romantica che ho ... Io mi metto lì, e poi zacchete! 'Hainiente', e lei che risponde: 'No, ma quanto sei bravo ...A condurlo (e idearlo), Rosario, protagonista del nuovo numero di Vanity Fair che nell'... Io mi metto lì, e poi zacchete! "Hainiente", e lei che risponde: "No, ma quanto sei ...

Fiorello: «Ho sentito Amadeus, mi ha detto che non sa se farà Sanremo» Corriere della Sera

Fiorello a Viva Rai2! la butta lì ... L’altra verità è che Amadeus oggi si sente più sopportato che supportato e lo stato d’animo con cui si trova ada affrontare l’evento che porta più ricavi nella ...A lanciare la «bombetta», come la definisce lui stesso, è Fiorello nella puntata di Viva Rai2 del 26 maggio. «Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L'ho sentito ieri. Mi ha detto una ...