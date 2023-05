Fiorello | cosa succede sotto le lenzuola | “Io e mia moglie ormai…” | Confessione piccantissima

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il conduttoreha fatto unapiccante sul suo matrimonio e su quello cheleè senza dubbio uno dei volti del momento. Dopo il successo al Festival di Sanremo, la Rai ha infatti deciso di affidare al conduttore un nuovo progetto. All’inizio il format doveva andare in onda la mattina presto sul primo canale della rete salvo poi trasferire il progetto sul secondo canale a causa dell’opposizione dei giornalisti. In questi mesi Viva Rai 2 ha messo a segno tutta una serie di successi con numeri che hanno stupito tutti ma soprattutto spinto la rete a confermare il format ancora una volta. Ci sarà quindi senza dubbio una seconda edizione nella prossima stagione televisiva. Le cose però al conduttore non sembrano andare bene ...