‘Fine vita’ | la Road map Aisla parte da Palermo

(Di venerdì 26 maggio 2023) (Adnkronos) – Con l’evento formativovita: una questione ancora aperta’, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica () ha aperto, a, lamap delle iniziative promosse nel mese dedicato alla formazione Ecm gratuita per i professionisti e gli operatori sanitari sui temi, sempre più attuali, di diritto alla salute e di dignità umana. Il convegno, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è patrocinato da Regione Siciliana, Comune di, Università degli Studi die Fondazione Sant’Elia. La Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) – si legge in una nota diffusa dall’Associazione – è una malattia che pone la persona di fronte a scelte esistenziali, un vero paradigma della complessità assistenziale verso cui tendere. In un’ottica ...

Il 25 maggio 2023, è stato trasmesso su Rai 1lo speciale ' Piero Angela - Un viaggio lungo una', e suo figlio Alberto Angela ha ripercorso la carriera di suo padre, dagli inizi in radio agli ......... ma a Roma ha trovato l'estasi e la, l'angolo perfetto da cui guardare. Questa città non è ... della ricchezza e della povertà, dellae della morte. Il fiabesco racconta della superficie ......Spohr ha anche aggiunto che il closing per l'acquisto del 41% di Ita Airways è atteso entro la... Intanto lungaa #IT A", ha scritto su Twitter. 26 - 05 - 2023 11:12