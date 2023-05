Finanza sostenibile e sviluppo dei Paesi più fragili | il caso virtuoso della Namibia

Con questo nuovo progetto avviato con Eni e Fise desideriamo concretizzare l'approccio a uno sviluppodei centri ippici e degli eventi equestri in Italia". Maurizio Maugeri , Head of ...Dopo aver ricevuto il premio come miglior banca nella categoria "Grandi gruppi" da Banca, Banca Generali ottiene un nuovo riconoscimento per la protezione dei patrimoni che va ...e ...È invece più che mai necessario cogliere le opportunità offerte dalle tecnologie e governare la trasformazione digitale, così da perseguire uno sviluppo", spiega Valerio De Molli, ...

Finanza sostenibile e sviluppo dei Paesi più fragili: il caso virtuoso ... ilGiornale.it

La finanza, insomma, nel doppio ruolo: informazione e formazione. In questo documento, ha proseguito l'ad del Gruppo 24 Ore, vogliamo «mettere insieme i principi che vogliamo trasmettere a livello di ...(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Per i prodotti bancari classificati come green "servono misure di classificazione, attività di formazione, una cultura aziendale commerciale e di risk control, parametri di ...