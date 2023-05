Finale Champions League | bufera social su La Russa

... da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW TUTTO SUI BIGLIETTI PER LAL'... 47' e 57' Larsson (C), 54' Alenicev (P)LEAGUE 2003 - 2004 Monaco - Porto 0 - 3 39' Carlos ..."Cari amici, in riferimento alladiLeague di Istanbul, in queste ultime ore, il presidente Ignazio La Russa ha lavorato intensamente per ottenere le migliori consizioni". La foto di una lettera dell'Inter club ...Riguarda il suo fattivo intervento per garantire agli iscritti (una quarantina in tutto i senatori, 150 contando commessi, autisti, assistenti e impiegati), i biglietti per ladi...

Finale di Champions, La Russa ottiene “le migliori condizioni” di viaggio per l’Inter Club… Il Fatto Quotidiano

L’altro big match Sabato sera, invece, per l’Inter reduce dalla vittoria in Coppa Italia c’è un’altra tappa di avvicinamento alla finale di Champions in programma a Istanbul il 10 giugno contro il ...Secondo un documento che circola su Twitter, il presidente del Senato avrebbe "lavorato intensamente per ottenere le migliori consizioni" per i soci dell'Inter club parlamento ...