Festival dell’Economia | Meloni | “Il salario minimo è un boomerang | meglio tagliare il cuneo” video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 26 maggio 2023) “L’impatto del taglio delche stiamo realizzando è diverso dai predecessori e non è finito. Il taglio della tassazione sul lavoro è una priorità. Noi vogliamo andare avanti: la prima sfida è rendere questi provvedimenti strutturali e allargarli ulteriormente”. Così Giorgiain un lungo intervento incollegamento ala Trento. Il premier ha toccato tutti i punti forti dell’agenda politica: dall’emergenza in Emilia, alle riforme strutturali, dalla postura internazionale del governo ai rapporti con la Francia. Dalla riforma dell’Autonomia differenziata (che “rafforzerà la coesione nazionale”) alla lotta all’evasione (“che non può essere una caccia al gettito”).incollegamento al...