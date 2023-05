Festival dell’Economia | Caltagirone promuove il Governo | E’ attivo e sta seminando bene

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 26 maggio 2023) IlMeloni? “E’” commenta Francesco Gaetanoa Trento per ilai giornalisti che lo interpellano dopo un dialogo sul capitalismo familiare. “Diciamo che c’è un momento per seminare e un momento per raccogliere, sta, dopo sei mesi non può raccogliere”.quindi aggiunge: “Mi sembra che all’estero ci sia un grande rispetto e amore per il Paese”. A chi gli chiede se si aspettava questo esordio per la nuova coalizione guidata da Giorgia Meloni o sia stata una sorpresa risponde: “non so se me l’aspettavo, dico che serviva”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.