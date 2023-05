Festeggiamenti San Marcellino | domenica l’intronizzazione in diretta televisiva

Al via a Larino la settimana didiPardo, patrono della cittadina, con la sfilata di numerosi carri a forma di capanna, ricoperti di migliaia di fiori colorati. Una tradizione antica legata strettamente alla ...Da oggi a Marsala iniziano iin onore della Madonna delle Grazie al Cassaro. L'elegante chiesa delle Grazie di Via XI Maggio, rettoria della parrocchiaMatteo, si veste di festa per celebrare la Madre di Dio. ...... in collaborazione con la Pro Loco, i Musei diSeverino, i Teatri di Sanseverino eSeverino ... Da venerdì 2 e domenica 11 giugno un tuffo nel passato con ilegati alla figura del ...

Arpino - San Sosio, al via i festeggiamenti ioWebbo

Per il secondo anno consecutivo, la pandemia limita i festeggiamenti dedicati a San Marone, che ancora una vota vedranno cancellati i fuochi artificiali del 18 agosto, così come quelli della notte del ...(ANSA) - LARINO, 26 MAG - Al via a Larino la settimana di festeggiamenti di San Pardo, patrono della cittadina, con la sfilata di numerosi carri a forma di capanna, ricoperti di migliaia di fiori ...