Festeggiamenti San Marcellino | domenica la diretta dalle 19 | 30

Da oggi a Marsala iniziano iin onore della Madonna delle Grazie al Cassaro. L'elegante chiesa delle Grazie di Via XI Maggio, rettoria della parrocchiaMatteo, si veste di festa per celebrare la Madre di Dio. ...... in collaborazione con la Pro Loco, i Musei diSeverino, i Teatri di Sanseverino eSeverino ... Da venerdì 2 e domenica 11 giugno un tuffo nel passato con ilegati alla figura del ...Napoli è mi colori e altrettanti scudetti. Con idel calcio ancora in corso ed Osimhen e compagni impegnati a Bologna, le pendici del ... TrofeoCarlo Veggy Good, ultimo atto della ...

Arpino - San Sosio, al via i festeggiamenti ioWebbo

La manifestazione di presentazione dei risultati dei Progetti ERASMUS+ “POWERING SCHOOL” e RINASCIMENTO 4.0, dal titolo significativo “LE RADICI NELLA VALDASO, LE ALI SPIEGATE VERSO IL MONDO INTERO” n ...Da oggi a Marsala iniziano i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie al Cassaro. L’elegante chiesa delle ...