Feltri al veleno | “Caso Juve | Giustizia sportiva ubriaca Cosa c’entrano i giocatori con quei punti?”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il giornalista Vittorioha espresso il suo sdegno riguardo alla penalizzazione dellantus in merito alplusvalenze. Mentre si attendono le conseguenze definitive delle diverse indagini in corso, lantus deve affrontare una penalizzazione di dieciper la questione plusvalenze. in un video pubblicato su YouTube, Vittorioha criticato aspramente questa decisione: “Vorrei fare una premessa: non sono un tifosontino, mi piace il calcio ma non ho mai sostenuto lantus. Lantus è stata punita per aver commesso delle irregolarità amministrative, o almeno così dicono. Ma non è stata punita la dirigenza, bensì è stata inflitta una sanzione esagerata e ingiustificata alla squadra”. “Oltre alla ...