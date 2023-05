Fedez cita Gigi Hadid in Disco Paradise | la reazione di Chiara Ferragni

E seBattisti, la band lombarda omaggia De André. Qui, però, di politica non c'è traccia, mentre in Disco Paradisee J - Ax non si fanno scappare l'occasione di lanciare una ...Prima ancora difu lui a portare il rap italiano a un'altra dimensione, dopo l'alieno Fabri Fibra . Era il ... oltre a quelli cinematografici come il titolo cheFrancois Truffaut'. Che c'...... a ricordarle Ansa cheil Festival di Cannes, la Mostra del Cinema di Venezia e i Golden ... Ma questo ormai è un grande classico del Festival (vi ricordate). Una cosa è certa: Sanremo è l'...

Fedez cita Gigi Hadid in Disco Paradise: la reazione di Chiara ... Novella 2000

Ma non è finita qui. Pochi minuti prima del rilascio del brano, Fedez ha tenuto una diretta su Instagram con Chiara Ferragni e nel corso della live ha rivelato il divertente e ovviamente ironico ...25 mag 2023 - Dove abbiamo già sentito il ritornello della canzone con Annalisa e Articolo 31 Lo spieghiamo qui.