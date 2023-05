Federico Fashion Style torna sui social dopo il ricovero | ecco come sta oggi

Style ha condiviso con i fan, nella giornata di ieri, una storia su Instagram in cui si mostrava in ospedale con una flebo attaccata al braccio. L'hairstylist è poi tornato sui social ...Lauri, in arteStyle, è stato ricoverato in ospedale a Roma, ma fortunatamente nel giro di 24 ore il parrucchiere dei vip si è rimesso in sesto ed è potuto tornare operativo anche sui social. Non ha ...Nelle scorse oreStyle ha destato molta preoccupazione. Il parrucchiere dei vip ha fatto sapere di essere finito in ospedale condividendo alcune storie nel suo profilo Instagram . Sono tanti coloro ...

Federico Fashion Style ricoverato: Ho avuto un crollo, la gente è disposta a tutto per i soldi Fanpage.it

Il parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style è stato ricoverato per un malore. Ecco come sta oggi. Federico Fashion Style ha condiviso con i fan, nella giornata di ieri, una storia su Instagram in ...Paura passata, Federico Fashion Style si è rimesso a lavorare dopo essere stato costretto a qualche controllo per la salute. Il peggio sembra essere alle spalle per Federico Fashion Style che nelle ...