Federica Panicucci | “Narcisista patologica e bugiarda” | Possibili querele in arrivo

(Di venerdì 26 maggio 2023) Caos nello studio di Mattino 5:ha dovuto domare una situazione difficile che potrebbe metterla nei guai. Attimi di panico nello studio di Mattino 5 per alcune esternazioni di un’opinionista che potrebbero mettere nei guai l’intero programma., al timone della trasmissione, ha provato a fermare l’ospite ma con scarsi risultati. La conduttrice è impegnata nella conduzione di Back to school dopo aver preso il testimone da Nicola Savino. L’ultima edizione è cominciata lo scorso 5 aprile e si è conclusa da poco. Gigi e Ross, insieme a Riki, sono stati infine promossi all’esame di quinta elementare. Non ce l’hanno fatta invece Elena Morali, Maria Monsé, Alessandro Cecchi Paone e Cecilia Capriotti. Il reality ha conquistato moltissimi spettatori che non vedevano l’ora di ...

Il trio si esibir in prime time su Canale 5 con Il Volo Tutti Per Uno con. Appuntamento sabato 27 maggio e 3 giugno. Quello che abbiamo sempre cercato di fare di essere sempre noi stessi, in qualunque situazione, soprattutto in tv. Spesso penso che le ...... 'Questa notizia è sbalorditiva' Il presentatore di Mattino Cinque ha quindi rivelato che questa notizia è davvero clamorosa sotto diversi punti di vista: Il collega di, il quale ...ha aperto la seconda parte del suo rotocalco mattutino in onda tutti i giorni su Canale 5 parlando di Alberto Genovese, che nel periodo dei domiciliari ha deciso di convolare a ...

Federica Panicucci, gaffe a Mattino 5: la domanda imbarazza Vecchi Tvpertutti

Al sabato sera di Canale 5 torna la grande musica: due serate con Il volo per lo speciale Il volo-Tutti per uno ...Caos nello studio di Mattino 5: Federica Panicucci ha dovuto domare una situazione difficile che potrebbe metterla nei guai. Attimi di panico nello studio di Mattino 5 per alcune esternazioni di ...