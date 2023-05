Fazio-Annunziata | c’è il trucco | la strategia dietro le dimissioni

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 26 maggio 2023) Due colpi in pochi giorni. L’avvento del governo Meloni ha portato Fabioe Luciaad abbandonare la Rai rispettivamente dopo 20 e 30 anni. Le ragioni stanno proprio alla base del cambio di casacca di Palazzo Chigi, dopo dieci anni di governi tecnici e di centrosinistra. Esatto, dopo che la Rai per lungo tempo è stata la grancassa dell’intellighenzia di sinistra, ora è la destra ad essere accusata di egemonia culturale. Come se i mutamenti nella tv pubblica, fondati sulla linea politica dell’esecutivo, non fossero mai avvenuti. Gli addii diLo ha fatto chiaro e tondo, stamattina su La Repubblica, Francesco Bei, secondo il quale il centrodestra italiano avrebbe in mano da 25 anni – cioè dalla discesa in capo di Silvio Berlusconi – i canali e le reti di informazione. Un orientamento ...