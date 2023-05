Falsi certificati medici per non andare al lavoro | condanna per il militare

(Di venerdì 26 maggio 2023) Accampando come scusa i problemi di salute un maresciallo dell'Aeronautica era riuscito a evitare il servizio per oltre un anno. Ora arriva la

... dicendo di essere malato e presentandomedici che attestavano una patologia ... Quei documenti, 63 in tutto, sono risultati. E così un dell', quando aveva 43 anni, per mesi è riuscito ...... i cybercriminali possono eseguire codice arbitrario sul dispositivo Android, registrare audio dal microfono, dalle telefonate e dalle chiamate VoIP, aggiungere, impedire l'avvio ..., inoltre, sarebbero stati rilasciati utilizzando la firma del responsabile, non più in carica, della società Futura Spa, il quale avrebbe disconosciuto ogni collaborazione con la ...

Roma, falsi certificati medici per non andare al lavoro: condanna per ... ilGiornale.it

Le bugie, però, hanno le gambe corte, e alla fine la verità è venuta allo scoperto. Quei 63 certificati medici, infatti, sono risultati falsi, nessun dottore li ha redatti. Le indagini Le accurate ...Quei documenti, 63 in tutto, sono risultati falsi. E così un maresciallo dell’Aeronautica ... A smentire il militare, il suo medico di fiducia che, apparentemente, aveva firmato i certificati: ai ...