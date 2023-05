Fallout New Vegas – Ultimate Edition gratis fino al primo giugno

Nuovo colpaccio per l'Epic Games Store : il gioco gratis di questa settimana èVegas nella sua versione più desiderabile, la Complete Edition che contiene tutti i DLC. Come sempre, l'offerta è valida fino a giovedì prossimo, e una volta riscattato il gioco rimane ...Si, lo sappiamo che è un gioco del 2010 e molto probabilmente la metà di voi lo ha già giocato, ma per chi non lo avesse fatto Epic Games Store regala quel capolavoro incredibile diVegas , lo spin off del franchise di Interplay (poi passato a Bethesda) sviluppato da Obsidian. Per scaricarlo non dovete fare altro che cliccare su questo link e premere su "Ottieni" a ...Il titolo è stato creato basandosi sull'esperienza maturata con il franchise di, su cui il team di Obsidian aveva lavorato per un breve periodo negli anni 2010, realizzando...

Fallout: New Vegas in regalo con Epic Games, ecco come fare per ... Player.it

Raw comes waltzing back into our lives tonight (May 29, 2023) from the MVP Arena in Albany, New York, featuring all the fallout from the Night of Champions Premium Live Event that went down this past ...The introduction of settlement building adds a whole new level of customization to the game, while the combat has been refined to a T and is the very best that any game in the Fallout series has to ...