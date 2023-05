Fabrizio Moro si racconta | “Quando subisci la prima morte violenta diventi uomo in un minuto” Mio padre? “Di certo non un uomo che dà consigli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) “Mi sono perso diverse volte in relazioni tossiche, per via di quella ricerca costante di un po’ di adrenalina“: inizia cosìun’intervista del Corriere della Sera. Il cantautore, infatti,di come spesso si guardava allo specchio e si domandava: “Possibile che io sia così brutto?” e poi spiega: “In queste relazioni si innescano delle dinamiche che tirano fuori il peggio di ognuno. In genere,queste storie finiscono ti senti peggiorato: io mi sentivo logorato per aver sofferto e fatto soffrire“. Un tono diverso ha la storia della sua infanzia: “Sono nato e cresciuto nella periferia di una periferia: Setteville nord, periferia di San Basilio. Mi ci sono trasferito a 14 anni: non c’era niente. Non c’erano strade asfaltate, non c’era un bar… In quel contesto, noi ragazzini ci siamo conosciuti e ...