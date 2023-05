Fabio Quagliarella lascia il campo in lacrime | l’applauso per il capitano della Samp che saluta la Serie A – Il video

(Di venerdì 26 maggio 2023) È l’85’ didoria-Sassuolo, finita 2-2, quando l’allenatore doriano Stankovic ha richiamato in panchinaper sostituirlo con Lammers. Ed è in quel momento che al Ferraris il tempo si è un po’ fermato per l’attaccante eblucerchiato che scoppia inper quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita da giocatore. Per lui è partito un lungo applauso a cui si sono uniti anche avversari e tifosi emiliani mentre i compagni di squadra lo abbracciavano accompagnandolo alla panchina. Sull’addio dinon c’è ancora nulla di ufficiale, ma il classe 1983 alladal 2016 con la retrocessione del club in B potrebbe valutare il ritiro. May 26, 2023 «Sempre disponibile» «Per me è stato un saluto perché è l’ultima ...

