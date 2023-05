F3 | Gabriele Minì conquista la pole-position a Monaco!

(Di venerdì 26 maggio 2023) Una conferma per il Motorsport italiano., classe 2005, nella sua prima esperienza del campionato di F3 aveva già fatto parlare di sé, quando ottenne lanelle qualifiche del GP del Bahrain, primo round di questa competizione. Nel quarto round in calendario, il giovane pilota siciliano, attualmente quarto nella graduatoria generale, ha ottenuto il miglior tempo nel time-attack odierno. Sulla monoposto dell’Hitech GP,ha fermato i cronometri sul tempo di 1:23.278 a precedere l’estone Paul Aron (Prema Racing) di 0.874 e il brasiliano Caio Collet (Van Amersfoort Racing) di 1.079. Distacchi davvero importanti quelli inflitti dal racing driver, che sul giro secco ha fatto vedere le qualità. Quarto tempo per il leader della classifica generale, Gabriel Bortoleto (Trident), a ...

La sessione inizierà alle 13:30 12:40 - Sotto uno splendido sole nelle Qualifiche della F3ha centrato la seconda pole position stagionale . Il pilota italiano membro dell'academy ..., uno specialista del giro veloce Terza Qualifica in carriera in F3 e seconda pole position perche dopo aver brillato in Bahrain si è ripetuto nella cornice più prestigiosa per eccellenza, ovvero il Principato di Monaco, circuito che ha imparato a conoscere nei due anni trascorsi ...Torna la F3 nel prestigioso circuito di Montecarlo e torna anche, per il quarto appuntamento del mondiale. Il marinese della HitechGP gareggerà per garantirsi punti importanti per il campionato, la cui graduatoria generale risulta estremamente "...