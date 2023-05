(Di venerdì 26 maggio 2023) Dopo la cancellazione di Imola sarà sul tracciato di Montecarlo che si deciderà il sesto poleman dell’anno e l’attesa è tutta per il padrone di casa della Ferrari, il monegasco Charles Leclerc, che proverà a battere il leader del campionato, pilota della Red Bull, il neerlandese Max Verstappen: domani, sabato 27 maggio, alle ore 16.00, andranno in scena ledel GP di, settimo round del Mondialedi F1. Differita integrale dellealle ore 18.30 insu TV8 HD e tv8.it, per il resto ledel settimo GP stagionale della F1, il GP di, saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 HD e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà affidata a SkyGo e Now, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live ...

... ecco le informazioni su canale,e diretta streaming della sesta caccia alla pole della ... diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, streaming su Sky Go e differita in chiaro sualle 18.30. ...Qualifiche e gare in differita su. Sabato 27 maggio ore 18.30: F1 - qualifiche. Domenica 28 maggio ore 18: F1 - ...Stasera , 23 maggio, su, in prima serata, alle 21:30, va in onda la prima puntata di Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi , il travel show che vede la storica conduttrice tornare alla guida di un programma tutto suo di ...

F1 TV8, orario in chiaro qualifiche GP Monaco 2023: programma e palinsesto OA Sport

Dopo la cancellazione di Imola sarà sul tracciato di Montecarlo che si deciderà il sesto poleman dell'anno e l'attesa è tutta per il padrone di casa della Ferrari, il monegasco Charles Leclerc, che pr ...Domani, sabato 27 maggio, sarà una giornata ad alta tensione tra le strade di Montecarlo. Come da tradizione buona parte del weekend si deciderà infatti proprio nelle qualifiche per il Gran Premio di ...