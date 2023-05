F1 | Max Verstappen | “Ci manca guidabilità rispetto alle Ferrari | ma abbiamo margine di crescita”

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) Comincia con il piede giusto il weekend di Max. Il detentore del titolo ha infatti chiuso in testa la FP2 del GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale 2023 di F1, registrando il tempo di 1:12.462, precedendo di 65 millesimi isti Charles Leclerc, seguito poi a 107 da Carlos Sainz. Una buona prova d’esordio dunque per l’olandese della Red Bull, confermata anche dal buon passo gara simulato nelle battute finali della sessione, arrivata però dopo una giornata inaugurata contrassegnata da alcuni problemi di affidabilità, come confermato dal diretto interessato nei classici commenti in mixed zone: “Credo che le prime prove libere siano state molto complicate – ha detto– non ero molto contento di come andava la macchina sui cordoli e sugli avvallamenti. Molto meglio le prove 2 con la macchina che è stata ...