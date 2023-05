F1 | Lewis Hamilton | “Difficile testare gli aggiornamenti a Monaco | ma i miglioramenti ci sono”

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023)ha terminato la FP2 del GP di2023, sesto appuntamento del Mondiale 2023 di F1, centrando la sesta posizione in classifica e accumulando un ritardo di +0.498 rispetto a Max Verstappen, leader della seconda sessione con 1:12.462. Un bilancio positivo quello del pilota della Mercedes, il quale sta cercando di sfruttare gliapportati alla sua monoposto, come confermato da lui stesso in mixed zone: “Credo che siamo riusciti ad acquisire molti dati. Non è certamente il circuito più idoneo perdegli, ma la macchina in generale andava bene. Peccato che alla fine della sessione eravamo più lontani rispetto alle aspettative iniziali”. L’ex Campione del Mondo ha quindi proseguito: “Sicuramente ho sentito ie ...