(Di venerdì 26 maggio 2023) La Ferrari chiude con un risultato confortante il suo venerdì del Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, e si proietta verso la decisiva giornata di domani. Alle spalle di Max Verstappen, che ha piazzato il miglior tempo della giornata, troviamo Charles Leclerc e Carlos Sainz a pochi millesimi di distacco dal campione del mondo. Per commentare quanto avvenuto sul tracciato di Monte-Carlo è intervenuto il direttore sportivo della scuderia di Maranello: “Prima di tutto, va detto che questo è statol’inizio di un lungoe non ha senso fare sogni particolari in questo momento. Sappiamo, però, cheuna grande opportunità su questo tipo di pista, dato che nel resto del campionato nondimostrato di poter vincere”. (Fonte: Speedweek)....

... come è stato evidenziato sul Corriere dello Sport anche da Fulvio Solms, che presentando il fine settimana monegasco è tornato anche a citare lo strano caso di, già promesso sposo ...... Franz Tost verrà infatti sostituito dall'attuale Direttore Sportivo della Ferrari. Le due vittorie conquistate In questo modo, il 67enne austriaco terminerà così la sua esperienza in ...... ha infatti ammesso come la scelta del team principal della squadra faentina, che ha fine anno andrà in pensione lasciando il proprio ruolo all'attuale direttore sportivo della Ferrari,...

F1, Laurent Mekies: "Siamo solo all'inizio del weekend, ma abbiamo le carte per lottare per il successo" OA Sport

Il weekend del Principato potrebbe essere caratterizzato dalla pioggia: Leclerc contro la maledizione, Sainz arriva da due secondi posti ...F1 - Sainz afferma che non c'è una "fuga di cervelli" in atto alla Ferrari dopo che un certo numero di dipendenti hanno lasciato la rossa ...