F1 GP Monaco Montecarlo 2023 | qualifiche sabato | canale | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 maggio 2023) Prosegue il sesto weekend stagionale del Mondialedi F1 e dopo la cancellazione del weekend di Imola per il maltempo si torna a girare e a lottare per la griglia di partenza al GP del Principato di: alsono previste leufficiali ma prima ancora le prove libere 3, ecco di seguitotv ee le informazioni suldi riferimento. Sulla pista di casa Leclerc prova a rompere la maledizione che lo vede in enorme difficoltà ogni qualvolta corre nel suo circuito cittadino e vuole mettere in difficoltà Verstappen. Prima dell’attesissima caccia alla pole, tornano le terze libere, che prenderanno il via alle ore 12.30 di27 maggio, mentre le ...