F1 GP Monaco Montecarlo 2023 | prove libere oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ledel GP didi F1 saranno visibiliin tv: ecco le informazioni sudella prima giornata in pista del sesto appuntamento stagionale (in virtù della cancellazione di Imola) con il Circus, in programma sul circuito del Principato. Gli orari tornano quelli europei e scendiamo così nel dettaglio agli appuntamenti delle due sessioni didel venerdì. Alle ore 13.30 di venerdì 26 maggio scatteranno le FP1, prima sessione diche consentirà ai piloti e ai team di testare passo gara e tempo da qualifica, così come le successive FP2, seconda sessione diche avrà inizio alle ore 17. ...

...la cancellazione del GP di Imola c'è ora una grandissima attenzione per il weekend di, ... Nel GP dici saranno però degli aggiornamenti importanti, come spiegato ai media da Frédéric ...Sergio Perez è pronto a riascendere in pista e si prepara al nuovo successo nel Gran Premio di. 'Non sarà la pista migliore per noi. Marestae sabato dovremo scaldare bene le gomme. Qui tutto può succedere, mi aspetto che Alonso e le Ferrari siano molto forti qui. ...Comunque è, quindi tutto può accadere. I nostri avversari più temibili penso saranno ... ma anche Mercedes può essere in lotta - le parole del messicano -è uno di quei circuiti dove ...

F1 2023, GP Monaco: orari Tv Sky e TV8 di MonteCarlo Info Motori

Dopo il triste (ma corretto) annullamento del Gran Premio di Imola, per i tragici eventi legati all’Emilia Romagna, la Formula Uno riparte da Montecarlo, per quello che è forse il Gran Premio più icon ...Dopo l'annullamento del Gp di Imola la Formula 1 riparte da Montecarlo, dove Leclerc è di casa. Prove libere, qualifiche, gara: il programma ...