F1 | GP Monaco | highlights e sintesi prove libere – VIDEO

(Di venerdì 26 maggio 2023) È iniziato l’attesissimo weekend del GP di, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023. Il circuito cittadino monegasco ha sempre il suo fascino e regala sempre spettacolo: tutte le scuderie sono a caccia delle Red Bull, finora dominatrici della stagione.che hanno visto una Ferrari piuttosto brillante, con Carlos Sainz che ha chiuso al comando la prima sessione die in terza posizione le seconde, mentre Charles Leclerc, specie nel pomeriggio, è salito di colpi piazzandosi in seconda posizione dietro solo a Max Verstappen. Un Max Verstappen che si è nascosto nelle FP1, mentre è fuoriuscito con forza nelle FP2. Chi ha mandato segnali estremamente positivi è stato Fernando Alonso, in top 5 in entrambe le sessioni. Qualcosa ancora da registrare in casa Mercedes, ...

