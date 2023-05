(Di venerdì 26 maggio 2023) Parte forte laa Montecarlo. Nelledel Gp diil più veloce è lo spagnolo Carlosche chiude in 1'13"372 davanti al connazionale Fernando Alonso (1'13"710) su Aston ...

Parte forte la Ferrari a Montecarlo. Nelle prime libere del Gp di Monaco il più veloce è lo spagnolo Carlos Sainz che chiude in 1'13"372 davanti al connazionale Fernando Alonso (1'13"710) su Aston Martin. Terzo l'altro ferrarista Charles Leclerc nel corso delle PL1 del Gran Premio di Monaco ha segnalato via radio una mole non indifferente di problemi chiudendo a quasi nove decimi dalla miglior prestazione siglata dal pilota della Ferrari in 1:14.093 ( M ) +0.721 24 6 M. Verstappen Red Bull 1:14.244 ( M ) +0.872 26 7 L. Norris McLaren 1:14.467 ( M ) +1.095 25 8 E. Ocon Alpine 1:14.585 ( M ) +1.213 29 9 L. Stroll Aston

F1 Gp Monaco, Ferrari di Sainz comanda prime prove libere Adnkronos

Qui a Monaco, però, ci potrebbero essere delle sorprese. Questa non è una pista in cui l’efficienza aerodinamica straordinaria della Red Bull può esprimersi, di conseguenza penso che Leclerc e Sainz, ...Il miglior tempo è stato fatto segnare dalla Ferrari di Carlos Sainz ... È stato Carlo Sainz a battere il primo squillo fra le stradine del Principato di Monaco, sesta prova del mondiale di Formula 1.