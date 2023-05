F1 | GP Monaco 2023 | risultati e classifica FP1 Carlos Sainz davanti a tutti | 5° Leclerc e 6° Verstappen

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP di, settimo round del Mondialedi F1. Sulla pista cittadina di Montecarlo i piloti sono andati in cerca del miglior feeling possibile per destreggiarsi tra i muretti tipici del Principato. Un tracciato molto caratteristico e dalla grande tradizione, che richiede grande concentrazione e non dà alcuna chance in caso di errore. Il tris di mescole più morbido della gamma Pirelli sarà protagonista in questo fine-settimana. Sono state infatti portate C3 come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red soft. Il livello di aderenza dei pneumatici è molto basso e l’usura contenuta. Le mescole più morbide consentono un buon grip adesivo in trazione – limitato, invece, quello meccanico – che tuttavia non impedisce lo scivolamento, determinante nella formazione del ...