F1 | Ferrari più a suo agio con le mescole portate da Pirelli a Monaco | ci si gioca tutto nelle qualifiche di domani

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) Lamette in archivio un venerdì assolutamente convincente per quanto riguarda il suo Gran Premio di, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Monte-Carlo il più veloce della giornata è stato, nemmeno a dirlo, Max Verstappen con una Red Bull eccellente anche tra i sali-scendi del Principato, ma la scuderia di Maranello si è posizionata davvero ad un’incollatura dal due volte campione del mondo. L’olandese ha sofferto, e non poco, nella prima sessione di prove libere, salvo poi cambiare passo nel turno pomeridiano fino a piazzare il miglior crono della giornata (1:12.462). Alle spalle del pilota nativo di Hasselt, tuttavia, si stagliano proprio le due vetture con il Cavallino Rampante. Il padrone di casa per eccellenza ha chiuso in 1:12.527 a 65 millesimi dalla vetta, mentre Carlos Sainz è terzo in 1:12.569 a ...