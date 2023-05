F1 | Ferrari davanti a tutti in FP1 a Montecarlo con Carlos Sainz! 5° Leclerc | Red Bull in difficoltà

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023)Sainz comincia alla grande il weekend die firma il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2023, valido come sesto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo dellaha trovato fin da subito un ottimo feeling sul circuito cittadino monegasco, dimostrandosi il più veloce del turno con un crono di 1’13?372. Riscontri incoraggianti anche per Aston Martin con il secondo posto di un ispirato Fernando Alonso a 338 millesimi dalla vetta, pur utilizzando un treno in meno di gomme medie nuove rispetto alle SF-23. Luci e ombre in casa Mercedes, che ha fatto esordire quest’oggi la versione B della W14, con un Lewis Hamilton competitivo in terza posizione a 663 millesimi dalla testa ed un George Russell in grandissima(15° a oltre ...