F 1 | GP Monaco - Libere 2 | Verstappen davanti alle due Ferrari

(Di venerdì 26 maggio 2023) Maxha ottenuto il giro più veloce nella seconda sessione di provedel Gran Premio di, settimo appuntamento stagionale. Il due volte iridato della Red Bull Racing ha preceduto le duedi Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il monegasco ha fermato il cronometro a soli 65 millesimi dal miglior tempo assoluto, mentre lo spagnolo è a un decimo, ma ha terminato la sua sessione contro le barriere dopo un errore. Quarta posizione per la Aston Martin di Fernando Alonso, mentre la McLaren di Norris - che ha perso il primo quarto di sessione per un cambio d'assetto - è quinto, ma con un distacco di quattro decimi dal leader. Debutta la nuova W14. La Mercedes ha portato auna nuova versione della vettura, la cui modifica più grande è visibile nelle fiancate, ora molto più simili ...

Le FP2 del GP di Monaco vedono un Max Verstappen a dettare il comando, inseguito da Leclerc e da Sainz, a muro a pochi minuti dal termine ...Leclerc a un soffio da Max. Sainz è andato a sbattere nei minuti finali della sessione, mettendo così fine alla sua sessione ...