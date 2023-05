EY porta in TV Il mondo della consulenza con “Beyond” | la nuova trasmissione su Sky TG24

(Di venerdì 26 maggio 2023) (Adnkronos) - Cinque puntate in onda su Skyda sabato 27 maggio per capire, interpretare e fare leva sulle forze che stanno ridisegnando la nostra società, le nostre aziende e tutte le persone. Milano, 26 maggio 2023 – EY, società leader mondiale nei servizi professionali e di revisione, lancia “”, un nuovo progetto editoriale multimediale e multipiattaforma che racconta ilattraverso l'analisi e l'interpretazione delle grandi trasformazioni che stiamo vivendo e che stanno avendo un impatto sulla società, suldelle imprese e, inevitabilmente, sulle persone. “” è unagiornalistica televisiva realizzata dalla redazione di Skyche si compone di cinque puntate e che andrà in ...

... neuromuscolare, ereditaria chead una forte debolezza e atrofia muscolare, coinvolgendo i ... Un caso emblematico dei chiaroscuri della faccenda e che ha fatto il giro delè quello del ......simili sono state effettuate in altre parti del, in particolare in Cina, India e Stati Uniti. Mentre in Turkmenistan può essere trovato il cratere Darvaza , oggi soprannominato la "dell'...... e così decisi di bussare alla lorocon una proposta. Nacque così il programma "Allegro Vivace", la mia prima esperienza nelradiofonico. Il programma aveva un buon indice di ascolto, ...

EY porta in TV il mondo della consulenza con "Beyond", la nuova ... EY

Stock Spirits partecipa al Roma Bar Show con tre diversi stand per raccontare l’ampia offerta per tutti i professionisti del fuoricasa ...Quasi maggiorenne si era poi trasferita a Suzzara: in quegli anni vi fu il suo debutto artistico con la "Cenerentola" di Gioacchino Rossini, avviando una strabiliante carriera che l’avrebbe portata in ...