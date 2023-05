Ex Milan | Cerci minacciato a Roma per il Rolex | ma si accorge che la pistola è finta e scappa

L'ex allenatore die Inter ha raccontato al Corriere della Sera: 'Mi ha trovato mia moglie ... Ecco chi parteciperà Alessiominacciato con una pistola a Roma: 'Dacci l'orologio'. L'agguato ...Estratto dell'articolo di www.leggo.it alessioL'ex calciatore di Roma, Fiorentina e, Alessio, è stato vittima di un tentativo di rapina dell'orologio ieri a Roma nella zona del quartiere San Paolo. Il 35enne è stato avvicinato da ...Alessio, ex giocatore di molti club in Serie A tra cui Roma, Fiorentina e, mentre passeggiava per Roma, è stato bloccato da due uomini che gli hanno puntato un'arma contro per provare a derubarlo ...

Ex Milan: Cerci minacciato a Roma per il Rolex, ma si accorge che ... Calciomercato.com

Alessio Cerci, ex calciatore, tra le altre, anche di Fiorentina e Roma, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero nella quale commenta l’episodio che l’ha ...La caduta, il colpo alla testa, il coma. Alberto Zaccheroni parla per la prima volta dell'incidente domestico che l'ha coinvolto lo scorso 10 febbraio e nel quale, per sua stessa ...