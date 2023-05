“Evitate di vestirvi come per andare in spiaggia o in discoteca” | il monito della preside di un liceo di Lecce

(Di venerdì 26 maggio 2023) Con l’aumento delle temperature e l’avvicinarsistagione estiva tornano anche le circolari nelle scuole che invitano gli studenti e gli insegnanti a non vestirsi troppo scollati o leggeri. Ala dirigente scolastica delmagistrale Siciliani, Vittoria Italiano, ha ricordato a chiunque varchi quotidianamente la soglia dell’istituto che “per motivi di decoro e rispetto dell’Istituzione scolastica e di tutti i componenti la comunità scolastica è doveroso indossare un abbigliamento adeguato”. Per evitare equivoci laè stata più specifica sul cosa intenda per “dress code”, scrivendo nella circolare che vanno evitati “abiti che evochino tenute balneari o vestiario da”. Niente minigonne e niente canotte, o qualsiasi altro capo d’abbigliamento che evochi le vacanze, alle quali ...

beate voi! Sapete però comeEcco i consigli per una valigia per Mykonos perfetta! Mykonos ... Quindi, come primo consiglio,vestiti fluo da rave party e cercate di essere un po' più ...Se però siete freddolose, ma amatecon classe e stile, questo è il post che fa per voi! ... allora optate per un piumino , ma sceglietelo con stile (e con la testa):imbottiture in ...beate voi! Sapete però comeEcco i consigli per una valigia per Mykonos perfetta! Mykonos ... Quindi, come primo consiglio,vestiti fluo da rave party e cercate di essere un po' più ...

“Evitate di vestirvi come per andare in spiaggia o in discoteca”: la circolare di un liceo di Lecce TPI

Leggi su Sky TG24 l'articolo Alluvione Emilia Romagna, oggi lutto nazionale. Domani la visita di von der Leyen ...Come proteggersi nel fango: le istruzioni. Pericolo tetano, ma anche problemi intestinali. Occhio anche a muffe e impianti elettrici pericolosi ...