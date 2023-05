Europei canottaggio 2023 | due equipaggi italiani in finale e due in semifinale nei ripescaggi odierni

(Di venerdì 26 maggio 2023) Mattinata diper glidie paraa Bled, in Slovenia. In questa sessione si è vista tanta Italia, ma con sorrisi solo per quattro. SPECIALITÀ OLIMPICHE Otto femminile con Giorgia Pelacchi, Sofia Secoli, Veronica Bumbaca, Alice Gnatta, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Alice Codato, Linda De Filippis ed Emanuele Capponi timoniere che non sta al passo delle avversarie e vede la Romania accedere alla. Quattro di coppia femminile con Valentina Iseppi, Veronica Lisi, Laura Meriano e Stefania Gobbi che ottiene il secondo tempo nelo in 6.26.54, a soli 17 centesimi dalla Svizzera vincitrice: con questo crono le azzurre conquistano l’accesso allaA. Riesce nell’intento anche la ...

Lo farà agli Europei di paracanottaggio in programma a Bled, in Slovenia: sabato la monferrina sarà impegnata nella categoria doppio misto Pr3. Già due anni fa avevamo raccontato la storia dell'...Italia in finale con tre barche. Sulle acque del lago di Bled, in Slovenia ha preso il via l'Europeo Assoluto al quale partecipano gli armi azzurri senior, pesi leggeri e pararowing. L'Italia in ...GIUSEPPE MOIOLI (LC), gloria del canottaggio e grande orgoglio lombardo per le sue vittorie alle Olimpiadi del 1948 e ai Campionati Europei del 1947, 1949, 1950 e 1958.

Gli Europei 2023 di canottaggio e paracanottaggio proseguiranno a Bled, in Slovenia, oggi venerdì 26 maggio: si ripartirà alle ore 09.00 con le preliminary race ed i ripescaggi nella sessione mattutina. SLOVENIA - Grazie allo sport la 37enne Elisa Corda ha saputo rialzarsi da un grave incidente sul lavoro e, questo fine settimana, realizzerà uno dei suoi sogni.