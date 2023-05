Europa e Meloni puntano ad un accordo sui migranti entro giugno | ma c' è il veto degli amici polacchi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il governo di Varsavia (in campagna elettorale), alleato della premier, punta i piedi: no ai ricollocamenti obbligatori. A Bruxelles gettano acqua sul fuoco: ci saranno modi alternativi per dare solidarietà. Ma l’Unione è a un bivio: intesa ancora una volta al ribasso per Roma o nessuna