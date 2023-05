Euro 7 - De Meo | Regole inopportune e inutili | spero in una revisione

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 26 maggio 2023) Luca de Meo, nella sua veste di presidente dell'Acea (l'associazione dei costruttoripei), torna a criticare la proposta della Commissionepea per i nuovi standard7: "Stiamo cercando di dribblare una serie di regolamentazioni non opportune e non proporzionali che ci distrarrebbe dalla concentrazione di riformare l'industria. Mi auguro che si riveda questa intenzionepea di portare avanti il regolamento", ha detto il manager italiano al Festival dell'Economia di Trento. "Ringrazio il governo italiano per il supporto in questa sfida", ha aggiunto de Meo, riferendosi alla recente lettera inviata da Roma e altri sette partnerpei per sottolineare quanto i nuovi limiti alle emissioni siano "eccessivamente ambiziosi e irrealistici", al punto da "impattare negativamente sugli ...