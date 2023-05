Euphoria 3 | l' arrivo nel 2025 su HBO potrebbe essere ritardato dallo sciopero degli sceneggiatori

(Di venerdì 26 maggio 2023) HBO ha svelato che la stagione 3 della seriearrivare sugli schermi americani nel, se lonon causerà ritardi. L'di3 è ancora piuttosto lontano a causa delloimpegni di Sam Levinson con The Idol. Francesca Orsi, che si occupa delle serie drammatiche del network, ha condiviso un aggiornamento sul progetto con star Zendaya le cui riprese dovevano iniziare nell'estate 2023. La situazione di3 La responsabile di HBO ha dichiarato: "è uno di quegli show che avevamo iniziato a scrivere in contemporanea con la post-produzione di The Idol, ...

L'arrivo di Euphoria 3 è ancora piuttosto lontano a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli impegni di Sam Levinson con The Idol. Francesca Orsi, che si occupa delle serie drammatiche del network, ha dichiarato: "Euphoria è uno di quegli show che avevamo iniziato a scrivere in contemporanea con la post-produzione di The Idol. In arrivo su Sky ad Giugno 2023 nuovi film e serie tv. Segnaliamo Infiltrati alla Casa Bianca - White ... attesissima serie tv diretta dal creatore di Euphoria Sam Levinson, con protagonisti Abel " The Weeknd". Il suo numeroso entourage la manovra per far soldi ma Sam Levinson, il creatore di Euphoria e il regista del film.

HBO ha svelato che la stagione 3 della serie Euphoria potrebbe arrivare sugli schermi americani nel 2025, se lo sciopero degli sceneggiatori non causerà ritardi.