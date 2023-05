Estrazione VinciCasa di venerdì 26 maggio 2023 | i numeri di oggi

Venerdi Stasera si gioca per vincere la casa 193 della lotteria Win for Life, che mette in palio ogni giorno un immobile. Nell'attesa di conoscere i numeri vincenti dell' ...ARTICOLO PRECEDENTEdi giovedì 25 maggio 2023: i numeri di oggi Ultime notizie Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del Million Daydi giovedì 25 maggio ...Scopriamo insieme in diretta quelli dell'di oggi , giovedì 25 maggio 2023. Aggiornando questa pagina sarà possibile scoprire l'esito della propria giocata....

Estrazione Lotto SuperEnalotto oggi 25 maggio 2023: i numeri ... Telemia

Nell’estrazione n. 145 di giovedì 25 maggio è stata vinta una casa + 200.000€ subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio ...ROMA - Festa a Barzago, in provincia di Lecco, grazie al Vincicasa. Nel concorso di giovedì 25 maggio 2023 un giocatore ha centrato un “5” ...