Il tiro del bomber dell'Atletico Madrid era stato ribattuto dal portiere dell'. Il direttore di gara, dopo una lunga chiaccherata con il Var, ha deciso di assegnare il gol, giudicando la ...Una vittoria per l'avrebbe significato essere a 37 e quindi a un passo dalla salvezza. Anche se il club di Barcellona era sotto 3 - 0 e nel secondo tempo ha messo in atto una...Situazionee attimi di caos a Zorrilla dopo il fischio dell'arbitro: Ronaldo 'il fenomeno' si ... E non solo per quanto successo nel derby trae Barcellona, con la vittoria aritmetica ...

Espanyol, la clamorosa protesta: "Gol irregolare, la partita con l'Atletico è da annullare" Corriere dello Sport

L'Espanyol alza la voce e chiede ufficialmente l'annullamento della sfida con l'Atletico Madrid, terminata 3-3. Sotto accusa la scelta dell'arbitro di assegnare agli uomini di Simeone il gol del momen ...Incredibile l'errore commesso dal VAR, adesso la gara è annullata: arriva anche il comunicato ufficiale che spiazza tutti ...